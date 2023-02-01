Сбер снизил ставку по потребительскому кредиту
11:50 01.02.2023
Сбер улучшил условия потребительского кредитования. С 1 февраля ставка в первый месяц по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит 4% годовых вместо 4,5%. Со второго месяца ставка составит от 12,5%. Условия действуют для кредитов от 300 тыс. руб. на срок более 1 года. Кроме того, клиенты с подпиской СберПрайм+ получают кешбэк в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами СберСпасибо, начисляемый ежемесячно.
«Потребительский кредит со сниженной ставкой на первый месяц и возможность ежемесячно возвращать часть уплаченных процентов бонусами СберСпасибо – те условия, которые высоко оценили наши клиенты, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – С момента появления такого предложения в ноябре прошлого года мы видим уверенный рост спроса на кредиты и уже вернули клиентам свыше 174 млн бонусами. Теперь мы сделали условия еще более выгодными – с 1 февраля мы снижаем ставку в первый месяц на 0,5 процентных пункта. Сниженная ставка позволит сократить первый платеж и общие выплаты по кредиту».
Оформить кредит можно в СберБанк Онлайн, деньги поступят в течение нескольких минут. Погасить кредит, в том числе досрочно, также можно дистанционно. Клиент может заранее узнать сумму, которую ему одобрят, в сервисе СберБанк Онлайн «Кредитный потенциал».
НОВОСТИ
- 12:20 01.02.2023
- ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области
- 12:05 01.02.2023
- В России выявили 8 504 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 01.02.2023
- Бразилия потеряла в 2022 году 16,3 млн гектаров леса из-за пожаров — ТВ
- 11:32 01.02.2023
- Александр Невзоров заочно приговорен к 8 годам колонии за фейки об армии РФ
- 11:20 01.02.2023
- Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
- 11:05 01.02.2023
- Гражданка США задержана за выгул теленка на Красной площади в центре Москвы
- 11:00 01.02.2023
- Удары ВСУ по Запорожской области — часть плана по нарушению снабжения сил РФ, заявил Рогов
- 10:32 01.02.2023
- В Минобороны рассказали, что Запад попытался провести в РФ "ментальный блицкриг"
- 10:20 01.02.2023
- Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства - Politico
- 10:05 01.02.2023
- Силы РФ активно выбивают ВСУ с позиций в Артемовске — Киселев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать