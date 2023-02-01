Сбер снизил ставку по потребительскому кредиту

11:50

Сбер улучшил условия потребительского кредитования. С 1 февраля ставка в первый месяц по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит 4% годовых вместо 4,5%. Со второго месяца ставка составит от 12,5%. Условия действуют для кредитов от 300 тыс. руб. на срок более 1 года. Кроме того, клиенты с подпиской СберПрайм+ получают кешбэк в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами СберСпасибо, начисляемый ежемесячно.

«Потребительский кредит со сниженной ставкой на первый месяц и возможность ежемесячно возвращать часть уплаченных процентов бонусами СберСпасибо – те условия, которые высоко оценили наши клиенты, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – С момента появления такого предложения в ноябре прошлого года мы видим уверенный рост спроса на кредиты и уже вернули клиентам свыше 174 млн бонусами. Теперь мы сделали условия еще более выгодными – с 1 февраля мы снижаем ставку в первый месяц на 0,5 процентных пункта. Сниженная ставка позволит сократить первый платеж и общие выплаты по кредиту».

Оформить кредит можно в СберБанк Онлайн, деньги поступят в течение нескольких минут. Погасить кредит, в том числе досрочно, также можно дистанционно. Клиент может заранее узнать сумму, которую ему одобрят, в сервисе СберБанк Онлайн «Кредитный потенциал».