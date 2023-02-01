Киев затягивает процесс обмена военнопленными — Москалькова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона использует двойные стандарты в процессе обмена военнопленными, что затягивает этот процесс. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось. Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. Многих умышленно записывает в число без вести пропавших», — написала Москалькова в соцсети.