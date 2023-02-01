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ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих на краснолиманском направлении — МО РФ

15:32 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС)России нанесла поражение подразделениям украинских вооруженных сил (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 95 военнослужащих. Такие данные привел в среду официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ», — отметил он. «Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль», — подчеркнул Конашенков.

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