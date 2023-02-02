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США совершили стратегическую ошибку, пойдя на конфликт с РФ и Китаем — Антонов

09:00 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сделали стратегическую ошибку, когда фактически начали конфликт с двумя ядерными державами — Россией и Китаем. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Мне кажется, что американцы сделали важную стратегическую ошибку. Они, по сути дела, начали конфликт с двумя ядерными державами или, говоря простым языком, попытаются воевать на два фронта. Вы посмотрите репортажи, которые идут из Пентагона на центральных американских каналах, о том, что Вашингтон готовится к войне с Китаем за Тайвань, причем — опять вы упомянули красные линии — красных линий никаких нет, и в общем-то я плохо себе представляю, как американцы начнут прямые военные действия с Китаем за Тайвань. При этом американцы постоянно говорят, что они привержены в своей политике [принципа] одного Китая», — сказал Антонов.

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