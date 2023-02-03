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Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю в марте

22:40 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный корабль «Союз МС-22», у которого был поврежден радиатор во время полета в космосе, вернется на Землю в беспилотном режиме в марте. Об этом сообщил в пятницу Роскосмос.

«Корабль „Союз МС-22“ вернется домой в марте 2023 года», — говорится в сообщении госкорпорации.

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