Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю в марте

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный корабль «Союз МС-22», у которого был поврежден радиатор во время полета в космосе, вернется на Землю в беспилотном режиме в марте. Об этом сообщил в пятницу Роскосмос.

«Корабль „Союз МС-22“ вернется домой в марте 2023 года», — говорится в сообщении госкорпорации.