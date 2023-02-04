По опросам идеальной зарплатой россияне считают 181 тыс. рублей в месяц

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считают, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни, а идеальной россияне назвали зарплату размером в 181 тыс. руб. в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group (есть в распоряжении ТАСС).



«Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тыс. рублей. При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тыс. руб. За год ожидания россиян выросли на 12 тыс. рублей или 7%. При этом в предыдущие года динамика роста была на уровне 10%», — говорится в материалах опроса.



Аналитики отметили, что сумма по зарплате мечты стала рекордной за все время, причиной этому стали общий рост цен на товары и неуверенность в будущем, а также отсутствие у многих «подушки безопасности».



При этом, согласно данным опроса, ожидания по уровню доходов у тех, кто перебрался в другую страну, еще выше. Среди россиян, проживающих в других государствах, средняя сумма идеальной зарплаты достигает 205 тыс. рублей. Аналитики объясняют такую разницу тем, что ежемесячные траты таких людей в среднем на 15-25% выше, чем привычные в России.



Согласно результатам опроса, у 65% отсутствуют значимые сбережения, которых бы хватило на более чем 3 месяца. Нынешним уровнем своего дохода довольны лишь 35% россиян. При этом каждый третий заявил, что ему в среднем не хватает 15-20 тыс. рублей для более комфортного уровня жизни и для возможности делать сбережения на постоянной основе. Около 40% считают, что им не хватает суммы в 20-30 тыс. рублей, еще 10% респондентов назвали сумму до 15 тыс. рублей, а 18% — свыше 30 тыс.



В опросе приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, проживающих в городах и имеющих постоянных доход.



