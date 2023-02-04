0
0
136
НОВОСТИ

В мошенничестве на 2,5 млн $ обвиняют трех сотрудников администрации морских портов Украины

20:30 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трем сотрудникам одного из филиалов Администрации морских портов предъявили обвинение в мошенничестве, из-за чего был нанесен ущерб почти на 2,5 млн долларов. Об этом в субботу сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Служба безопасности Украины при содействии руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия „Администрация морских портов Украины“. К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017–2018 годах и двое его подчиненных», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:35 04.02.2023
Вступлению Швеции в НАТО мешают террористические организации - глава МИД
0
146
19:20 04.02.2023
Из-за аварии почти 500 тыс. жителей Одесской области остаются без электричества
0
272
19:10 04.02.2023
Из украинского плена освобождены 12 военнослужащих
0
264
17:55 04.02.2023
Саммит в Киеве пиар-акция, Украину не готовы принять в ЕС - эксперт
0
322
16:40 04.02.2023
КНР может попасть под санкции США из-за поставок Ирану - СМИ
0
435
16:30 04.02.2023
В большую политику планируют вернуться Борис Джонсон и Лиз Трасс - СМИ
0
403
15:35 04.02.2023
Потолок цен на нефть из РФ приведет к дроблению глобальных энергетических рынков - эксперт
0
465
14:10 04.02.2023
В феврале планируются консультации военных экспертов РФ, Турции и Сирии - МИД РФ
0
479
14:00 04.02.2023
В Московском метро могут появиться поезда с беспилотным управлением
0
455
13:50 04.02.2023
На повестке дня в НАТО не стоит вопрос о присоединение Украины - МИД Франции
0
507

Возврат к списку