В мошенничестве на 2,5 млн $ обвиняют трех сотрудников администрации морских портов Украины
20:30 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Служба безопасности Украины при содействии руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия „Администрация морских портов Украины“. К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017–2018 годах и двое его подчиненных», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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