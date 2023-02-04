В мошенничестве на 2,5 млн $ обвиняют трех сотрудников администрации морских портов Украины

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трем сотрудникам одного из филиалов Администрации морских портов предъявили обвинение в мошенничестве, из-за чего был нанесен ущерб почти на 2,5 млн долларов. Об этом в субботу сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).



«Служба безопасности Украины при содействии руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия „Администрация морских портов Украины“. К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017–2018 годах и двое его подчиненных», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.



