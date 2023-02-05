Лукашенко планирует провести большую встречу с журналистами и общественностью

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале проведет традиционное мероприятие «Большой разговор с президентом», в ходе которого будет общаться с журналистами, представителями общественности на тему итогов 2022 года. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Журналистов <…> более всего интересует возможность самим лично поговорить с главой государства. Хочу проанонсировать: в феврале у нас запланирован „Большой разговор с президентом“. Он, как обычно, пройдет в широком составе. Мы приглашаем наших журналистов, блогеров, общественников к максимально открытому разговору с президентом в прямом эфире», — сказала пресс-секретарь, ее слова приводит агентство БелТА.