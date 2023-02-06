Кремль не комментирует слова Беннета об «обещании» Путина не устранять Зеленского
14:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не желает раскрывать детали переговоров на высшем уровне, поэтому не будет ни опровергать, ни подтверждать слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент РФ Владимир Путин якобы давал обещание не устранять украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Действительно, отметил он, «Путин и Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог». Они «часто общались, было и личное общение, и телефонные переговоры», указал представитель Кремля.
«Действительно, на повестке дня помимо двусторонних отношений была тема Украины, тема специальной военной операции. Они, собственно, не один час посвятили обсуждению этой темы. Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду делать ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — сказал Песков.
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