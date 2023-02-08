Россия законтрактовала поставки нефтепродуктов в феврале, несмотря на эмбарго ЕС — Новак
11:20 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия уже законтрактовала объемы поставок нефтепродуктов на текущий месяц, несмотря на введенное 5 февраля странами Евросоюза эмбарго. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены, на февраль объемы [поставок] размещены. Мы, безусловно, будем смотреть, как будет ситуация развиваться с марта месяца в этой части», — сказал он.
Вице-премьер добавил, что сейчас ситуация в нефтяной отрасли России стабильная.
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