Никаких изменений в ЕГЭ в этом году не планируется — Минпросвещения РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году вносить не планируется, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду.

«В этом году точно никаких изменений в ЕГЭ не будет», — сказал он, отметив, что все изменения вносятся и объявляются до 1 сентября.