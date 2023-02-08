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НОВОСТИ

Никаких изменений в ЕГЭ в этом году не планируется — Минпросвещения РФ

13:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году вносить не планируется, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду.

«В этом году точно никаких изменений в ЕГЭ не будет», — сказал он, отметив, что все изменения вносятся и объявляются до 1 сентября.

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