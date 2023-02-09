Исследование СберПраво и Rambler&Co: около 40% россиян пользовались юридическими услугами в 2022 году
11:15 09.02.2023
Юридический онлайн-сервис СберПраво и аналитики медиахолдинга Rambler&Co в рамках совместного исследования узнали у россиян, удовлетворены ли они качеством юридических услуг, которые получали в 2022 году.
В целом довольны работой юристов 48% соотечественников. Одной пятой (20%) они помогли разрешить ту или иную жизненную ситуацию. 5% граждан отметили неудовлетворенность последним опытом, так как им пришлось искать другого специалиста, а остальные участники опроса настолько разочарованы, что больше не намерены обращаться к юристам.
В 2022 году больше половины респондентов (59%) не нуждались в помощи юристов. 27% опрошенных россиян сталкивались с ситуациями, когда им требовалось вмешательство квалифицированного специалиста. 14% решали правовые вопросы самостоятельно, так как имеют профильное образование.
Почти половина (48%) респондентов сообщили, что обращались к юристам, чтобы получить консультацию, за помощью в судебном урегулировании – 19% россиян, столько же – чтобы подготовить, собрать и подать документы. 11% опрошенных очень жалеют, что не прибегли вовремя к юридической практике, чтобы решить тот или иной вопрос.
Анализ обращений за юридическими услугами 2022 года, согласно данным сервиса СберПраво, также говорит о том, что все большее количество граждан старается решить правовые вопросы в досудебном порядке. В общем числе обращений за юридическими услугами СберПраво видит смещение баланса в сторону подписок, в которых нет опции судебного представительства, но есть консультации, подготовка и разъяснение различных документов, обзор изменений законодательства, составление налоговой декларации и другие услуги. Во втором полугодии 2022 года количество обращений по подпискам СберПраво возросло на 75%.
Чаще всего клиенты сервиса обращаются за решением проблем по нескольким направлениям: недвижимость и другое имущество, защита прав потребителей, финансы, трудовые споры. Исследование Rambler&Co и СберПраво приводит похожую статистику: гражданам в 2022 году требовалась помощь в имущественных вопросах (13%), при защите прав потребителей (10%), в финансовой сфере (8%), вопросах труда и занятости (6%), а также в семейных (4%) и налоговых (3%).
В опросе приняли участие около 200 000 респондентов (мужчин – 62%, женщин – 38%) в возрасте от 18 до 65+ лет.
СберПраво – онлайн-сервис для получения правовой помощи. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов и представителей юридических компаний. Проект СберПраво реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между ПАО Сбербанк, Федеральной палатой адвокатов России и Федеральной нотариальной палатой.
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории – свыше 47,7 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, 03.2022). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.
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