Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер в возрасте 92 лет
13:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер в среду в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода „Сокол“ в 1970–1974 гг. Иван Степанович Силаев», — говорится в сообщении.
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