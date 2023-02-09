Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер в возрасте 92 лет

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер в среду в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода „Сокол“ в 1970–1974 гг. Иван Степанович Силаев», — говорится в сообщении.