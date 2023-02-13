В России выявили 11 006 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 006, летальных исходов из-за ковида — на 30. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 347 случаев заражения и 31 смерть, всего с начала пандемии — 22 083 723 и 395 581 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 484 против 6 805 днем ранее, до 21 439 178.