Президенты РФ и США не обсуждали в телефонном разговоре тему меморандумов - Ушаков
21:15 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре не обсуждали проекты меморандумов по урегулированию на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Нет, тексты не обсуждались», — сказал представитель Кремля. По его словам, «эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве», и дальше, как надеется российская сторона, «переговоры будут продолжены».
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