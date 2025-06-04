Президенты РФ и США не обсуждали в телефонном разговоре тему меморандумов - Ушаков

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре не обсуждали проекты меморандумов по урегулированию на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Нет, тексты не обсуждались», — сказал представитель Кремля. По его словам, «эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве», и дальше, как надеется российская сторона, «переговоры будут продолжены».