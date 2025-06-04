Путин и Трамп провели телефонный разговор
20:08 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным хорошим, но не таким, который приведет к немедленному урегулированию на Украине.
«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру», — написал глава государства в соцсети Truth Social.
«Мы обсудили атаку Украины на стоящие [на аэродромах] российские самолеты, а также ряд других атак, осуществленных обеими сторонами», — заявил хозяин Белого дома.
«Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы», — написал американский лидер.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа», — ответил он на соответствующий вопрос.
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