Президент России провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV
20:15 04.06.2025 Источник: НГ-Online
С обеих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке.
По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал Папе Римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами.
При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путём, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.
В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле Президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договорённостях по обмену военнопленными и телами погибших. Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками.
Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.
Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории. Подчёркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм.
В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.
Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты.
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