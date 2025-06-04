Президент России провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV

20:15 Источник: НГ-Online

Состоялся телефонный разговор Президента России с Папой Римским Львом XIV. Владимир Путин ещё раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

С обеих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке.

По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал Папе Римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами.

При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путём, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.

В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле Президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договорённостях по обмену военнопленными и телами погибших. Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками.

Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.

Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории. Подчёркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм.

В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.

Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты.