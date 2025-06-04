0
0
0
НОВОСТИ

Президент России провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV

20:15 04.06.2025 Источник: НГ-Online

Состоялся телефонный разговор Президента России с Папой Римским Львом XIV.  Владимир Путин ещё раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

С обеих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке.

По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал Папе Римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами.

При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путём, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.

В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле Президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договорённостях по обмену военнопленными и телами погибших. Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками.

Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.

Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории. Подчёркнуто, что осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм.

В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.

Разговор носил конструктивный характер. С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:08 04.06.2025
Путин и Трамп провели телефонный разговор
0
137
18:15 04.06.2025
Трамп попросил однопартийцев в Сенате пока не выносить на голосование проект о новых санкциях против РФ
0
300
17:42 04.06.2025
Киевский режим насквозь прогнил и не имеет права оценивать делегацию РФ — Путин
0
355
17:12 04.06.2025
Украина предложила в Стамбуле начать с 30- или 60-дневного перемирия — Мединский
0
323
17:00 04.06.2025
Лех Валенса советует Дональду Туску арестовать его противников и расстрелять трех из них
0
369
16:32 04.06.2025
Большие сиротские учреждения заменят учреждениями семейного типа — Львова-Белова
0
331
16:12 04.06.2025
Вашингтон пока не решил, продолжать или нет помощь Киеву — постпред США при НАТО
0
380
16:07 04.06.2025
Сбер: Российский ИТ-рынок перестал быть «цифровой колонией» западных технологий
0
369
16:02 04.06.2025
У разработчиков появился новый виртуальный помощник для проверки кода на платформе GitVerse от Сбера
0
322
16:00 04.06.2025
Силы ПВО РФ сбили за сутки 109 дронов ВСУ
0
357

Возврат к списку