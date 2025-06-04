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ЕС разрешил странам — членам сообщества потратить «ковидные» деньги на оборону

21:47 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз разрешил странам — членам сообщества перенаправить 335 млрд евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов.

Как сообщила газета Politico, Еврокомиссия (ЕК) установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы. Лишь выполнив ряд требований и целей страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.

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