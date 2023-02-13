Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar, сообщили в Киеве
13:05 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Украины в понедельник сообщило, что Дания передала Киеву все имеющиеся в королевстве самоходные артиллерийские установки Caesar («Цезарь»).
«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar», — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины, опубликованном в понедельник.
30 января во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.
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