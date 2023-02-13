0
0
1
НОВОСТИ

Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar, сообщили в Киеве

13:05 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Украины в понедельник сообщило, что Дания передала Киеву все имеющиеся в королевстве самоходные артиллерийские установки Caesar («Цезарь»).

«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar», — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины, опубликованном в понедельник.

30 января во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 13.02.2023
Песков не стал комментировать данные, что Порошенко предлагал Путину «забрать Донбасс»
0
50
12:32 13.02.2023
США являются крупнейшей шпионской державой — МИД КНР
0
104
12:20 13.02.2023
В Москве выявили 2 403 случая заражения коронавирусом за сутки
0
114
12:05 13.02.2023
Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться, определить политику на фоне конфликта на Украине
0
142
12:00 13.02.2023
В России выявили 11 006 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
149
11:32 13.02.2023
Посольство США вновь призвало американцев покинуть РФ
0
218
11:20 13.02.2023
Экс-глава Пентагона считает, что США используют Украину для достижения целей против РФ
0
214
11:05 13.02.2023
Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в РФ и СНГ — СВР
0
213
11:00 13.02.2023
В новый пакет санкций против РФ ЕС может включить около 130 физлиц и юрлиц — Politico
0
219
10:32 13.02.2023
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
0
280

Возврат к списку