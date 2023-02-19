Мэр Москвы Собянин: Ученики медицинских классов начали осваивать профессию "Младшая медицинская сестра"
12:47 19.02.2023
Программа «Медицинский класс в московской школе», действующая с 2015 года, вошла в сотню главных образовательных проектов мира, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин. Градоначальник отмечает, что ученики десятых медицинских классов городских школ, которые начали обучение в колледжах по программе «Младшая медицинская сестра» получат специальные свидетельства о профессиональной подготовке. «В будущем ребята смогут использовать его, чтобы устроиться на работу», - сообщил градоначальник в Telegram-канале.
По словам мэра, обучение идет по новому стандарту предпрофессионального образования и выстраивается по тематическим блокам. «Сначала школьники изучают правила общения с пациентами и коллегами, основы инфекционной безопасности. Затем - навыки ухода: как перемещать и ухаживать за лежачим пациентом, простые манипуляции, первую помощь при угрожающих состояниях. Полученные знания они отработают на симуляторах и тренажерах - не с настоящими пациентами», - рассказал глава города.
При этом ученики профессиональных классов уже смогли наблюдать за работой медиков в городских амбулаториях. А весной нынешнего года школьники посетят с экскурсиями крупнейшие московские стационары и подстанции скорой помощи. Там они смогут узнать как устроены медицинские учреждения и познакомиться с потенциальными работодателями. «Таким образом, они выйдут из школы с готовой профессией. Начнут с азов и потом осознанно выберут медицинскую специальность», - считает Собянин.
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