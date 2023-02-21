0
0
84
НОВОСТИ

Байден: Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим [против России]

20:40 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США и партнеры Вашингтона намерены объявить на текущей неделе о введении новых санкций против России. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве.

«Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны. Мы объявим о новых санкциях на этой неделе совместно с нашими партнерами», — отметил Байден, говоря о мерах против России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:45 21.02.2023
Президент США: Россия никогда не победит Украину. Никогда
0
139
20:20 21.02.2023
МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше невозможно
0
172
20:15 21.02.2023
Байден заявил, что НАТО и США «не устанут» поддерживать Украину
0
164
20:14 21.02.2023
Президент США: Запад не планировал нападать на Россию
0
167
20:01 21.02.2023
ФРГ, Дания и Швеция не знают, когда завершиться расследование взрывов на СП-1 и СП-2
0
175
19:30 21.02.2023
В планах Путина пока нет никаких контактов с президентом США - Песков
0
202
19:15 21.02.2023
Глава МВФ увидела на Украине признаки восстановления экономики
0
230
19:04 21.02.2023
Ван И: Сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего с РФ стратегического взаимодействия
0
235
18:30 21.02.2023
Председатель КНР может весной посетить Россию - WSJ
0
275
18:21 21.02.2023
В США готовы к встрече с российскими коллегами по теме ДСНВ – Белый дом
0
256

Возврат к списку