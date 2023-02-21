Байден: Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим [против России]

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США и партнеры Вашингтона намерены объявить на текущей неделе о введении новых санкций против России. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден во время выступления в Варшаве.

«Мы продолжаем поддерживать самый масштабный в истории санкционный режим, который действовал против какой-либо страны. Мы объявим о новых санкциях на этой неделе совместно с нашими партнерами», — отметил Байден, говоря о мерах против России.