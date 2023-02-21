Президент РФ уполномочен принять решение о возобновлении действия ДСНВ - законопроект

22:30 Источник: Интерфакс

Закон о приостановлении Россией действия договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) вступит в силу со дня опубликования.

"Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в законопроекте, который внесен президентом в Госдуму во вторник.

В нем также отмечается, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.