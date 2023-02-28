Сергей Собянин: С 1 сентября в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования
18:12 28.02.2023
В Москве утверждены приоритетные планы развития городской системы образования на 2023 год. По словам мэра столицы Сергея Собянина, важным событием станет то, что с сентября в мегаполисе будет действовать единый стандарт предпрофессионального образования.
Как отмечает глава города, столичные технологии и наработки теперь будут использоваться по всей стране. В частности, с 2023 года платформа «Московская электронная школа» (МЭШ) стала основой для развития федеральной информационной системы «Моя школа».
«Планируем ввод новых школ и садов. Стандартизируем подходы к капитальному ремонту объектов образования. За 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале о некоторых результатах развития системы образования в столице РФ.
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