В МЭШ станут доступны результаты олимпиады «Учи.ру»
20:12 28.02.2023
«Московская электронная школа» (МЭШ)опубликует результаты олимпиад образовательной платформы «Учи.ру». Олимпиады проводятся на сервисе в режиме онлайн для учеников 1-9 классов. За 2022 год 250 тыс. учащихся приняли участие в подобных состязаниях.
«Цифровое портфолио пополняется автоматически из подсистем МЭШ, информацию вносят операторы профильных учреждений, школы и сами пользователи. Но мы двигаемся дальше, продолжая развивать портфолио школьника. Теперь данные о результатах олимпиад онлайн-платформы «Учи.ру» будут доступны пользователям в «Портфолио учащегося». Инициативы по интеграции с крупнейшими отечественными образовательными платформами – одно из важнейших направлений по развитию МЭШ», – сообщил директор ГАУ «Центр цифровизации образования» Евгений Комаренко.
Партнерство «Учи.ру» и МЭШ облегчило учителям и родителям возможность отслеживать успехи детей. А для самих школьников доступ к единому портфолио стал удобнее.
Нововведение на платформе есть и для учителей. Теперь они смогут дополнять сервис сведениями об участии детей в школьных мероприятиях: экскурсиях, походах, общественных акциях, олимпиадах, соревнованиях.
Чтобы получить данные об итогах, достаточно привязать аккаунт МЭШ к личному кабинету «Учи.ру».
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