Собянин: Время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое
12:32 03.03.2023
Поезда по открывшейся 1 марта Большой кольцевой линии (БКЛ) начали курсировать чаще, а время ожидания на станциях в часы пик теперь составляет лишь 1,5 - 2 минуты. По словам мэра Сергея Собянина, сократить время ожидания помог запуск нового и самого большого по площади электродепо - «Нижегородское».
Основу парка БКЛ составляют современные российские поезда «Москва-2020». «С широкими дверьми, со сквозным проходом между вагонами, с USB-разъемами для зарядки гаджетов, тише предыдущих моделей», - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Сейчас на линии также работают 92 тематических поезда, оформленные в дизайне «Два сердца столицы» и стилистике БКЛ.
Как отмечает мэр, один из поездов - особенный, его пассажиры могут во время поездки прочитать интересные факты о Большой кольцевой линии, ее строительстве и дизайне станций, а также увидеть тематические фотографии.
Как уже сообщала «Независима газета», БКЛ после запуска стала крупнейшим метрокольцом, опередив по протяженности маршрута кольцевую линию метро Пекина. В течение пяти дней после запуска вход на станции Большой кольца будет бесплатным.
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