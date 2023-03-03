Мэр Собянин: В Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий

18:49

Государство сегодня снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого зависит, что будет происходить с Россией в ближайшие годы или десятилетия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече, посвященной 65-летию одного из центров российской микроэлектроники. «Та основа науки, микроэлектроники, информационных технологий - это фундамент развития современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные», - заявил градоначальник.

Как сообщил мэр, в Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий, действует один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. «Мы вместе с вами стараемся сделать так, чтобы Зеленоград жил и развивался по самым лучшим стандартам Москвы: и в области развития экономики, и в области образования», - отметил Собянин.

По сего словам, городские власти многое делают и для развития транспорта и связи с Москвой. «В августе этого года в Зеленоград придет наземное метро Москвы, и проезд на электричке, включая бесплатные пересадки на МЦК, на метро, будет в два раза дешевле, количество поездов - значительно больше, интервалы между ними - меньше», - добавил он.