Мэр Собянин: В Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий
18:49 03.03.2023
Государство сегодня снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого зависит, что будет происходить с Россией в ближайшие годы или десятилетия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече, посвященной 65-летию одного из центров российской микроэлектроники. «Та основа науки, микроэлектроники, информационных технологий - это фундамент развития современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные», - заявил градоначальник.
Как сообщил мэр, в Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий, действует один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. «Мы вместе с вами стараемся сделать так, чтобы Зеленоград жил и развивался по самым лучшим стандартам Москвы: и в области развития экономики, и в области образования», - отметил Собянин.
По сего словам, городские власти многое делают и для развития транспорта и связи с Москвой. «В августе этого года в Зеленоград придет наземное метро Москвы, и проезд на электричке, включая бесплатные пересадки на МЦК, на метро, будет в два раза дешевле, количество поездов - значительно больше, интервалы между ними - меньше», - добавил он.
НОВОСТИ
- 17:51 03.03.2023
- Мэр Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году
- 17:40 03.03.2023
- Сербское оборонное предприятие опровергло информацию о поставках ракет Украине
- 17:12 03.03.2023
- Экс-советник Пентагона рассказал о тайной операции ЦРУ на Украине
- 17:00 03.03.2023
- Число жалоб на коллекторов выросло на 20% в 2022 г., административных дел на них — на 40%
- 16:32 03.03.2023
- Украина может вмешаться в ситуацию в Приднестровье, если попросит Кишинев — секретарь СНБО
- 16:17 03.03.2023
- В Енакиеве упал военный самолет — мэр
- 16:00 03.03.2023
- Запад направляет на Украину оружие, которое «нужно было еще вчера» — СМИ
- 15:32 03.03.2023
- Цена газа в Европе опустилась ниже $500 за 1 тыс. кубометров
- 15:12 03.03.2023
- В компаниях РФ, срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения, будет вводиться внешнее управление — указ Путина
- 15:00 03.03.2023
- Минпросвещения РФ предлагает обязать школы закрепить требования к школьной форме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать