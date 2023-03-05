Вопрос о приеме Швеции и Финляндии в НАТО не может быть решен «автоматически» - пикер Госсобрания Венгрии
09:30 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он сообщил, что 7 и 8 марта парламентская делегация из Будапешта посетит Хельсинки и Стокгольм, чтобы прояснить спорные вопросы со своими коллегами из Финляндии и Швеции «до того, как Государственное собрание проведет голосование по поводу вступления этих стран в НАТО». «Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически», — сказал Кёвер в интервью новостному каналу венгерского телевидения.
Спикер напомнил, что депутаты недовольны тем, что в последние годы политики из Финляндии и Швеции подвергали нападкам Венгрию с трибуны Евросоюза, необоснованно обвиняя ее в нарушении демократических норм и принципа верховенства права. По словам Кёвера, эти люди «вели себя по отношению к Венгрии в такой манере, которая могла бы показаться грубой даже по отношению к врагу», а теперь просят у нее поддержки.
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