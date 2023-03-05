Мэр Собянин: Парковка автомобилей на улицах Москвы 8 марта будет бесплатной

18:10

В Москве в Международный женский день парковаться на улицах можно будет бесплатно. По словам мэра Сергея Собянина подобный порядок будет касаеться всех улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час.

«Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам», - также написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, - экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы, будут проводиться во всех районах Москвы, в том числе в историческом центре.