Мэр Собянин: Более 1400 площадок проекта "День без турникетов" смогут посетить горожане в этом году

19:36

Более 1400 площадок проекта «День без турникетов» смогут посетить жители Москвы в нынешнем году. По словам мэра мегаполиса Сергея Собянина, количество площадок, которые участвуют в проекте, увеличено в этом сезоне в два раза.

«Проект дает горожанам возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро. Узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы. Это интересно и взрослым, и детям, которые определяются с профессией», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По данным главы города, запланированы четыре бесплатные акции, ближайшая стартует в конце марта. Согласно его информаци, с 2012 года «Дни без турникетов» посетили более 346 тыс. горожан.