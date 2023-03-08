Катастрофа поезда в Греции спровоцировала забастовку профсоюзов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно из крупнейших профессиональных объединений Греции — Высший совет профсоюза госсектора (ВСПГС), а также профсоюзы моряков торгового флота, железнодорожников, преподавателей и фармацевтов проводят в стране в среду 24-часовую забастовку с требованием усиления мер безопасности на транспорте в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса, в результате которой погибли по меньшей мере 57 человек и десятки были ранены.



Активисты ВСПГС намерены провести митинг на центральной площади Клафтмонас. Представители профсоюза «Трудовой центр Афин» устроят демонстрацию на площади Синтагма, сообщил греческий информационный портал «Ин».





