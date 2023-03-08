Катастрофа поезда в Греции спровоцировала забастовку профсоюзов
11:20 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активисты ВСПГС намерены провести митинг на центральной площади Клафтмонас. Представители профсоюза «Трудовой центр Афин» устроят демонстрацию на площади Синтагма, сообщил греческий информационный портал «Ин».
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