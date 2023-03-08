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Катастрофа поезда в Греции спровоцировала забастовку профсоюзов

11:20 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно из крупнейших профессиональных объединений Греции — Высший совет профсоюза госсектора (ВСПГС), а также профсоюзы моряков торгового флота, железнодорожников, преподавателей и фармацевтов проводят в стране в среду 24-часовую забастовку с требованием усиления мер безопасности на транспорте в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса, в результате которой погибли по меньшей мере 57 человек и десятки были ранены.

Активисты ВСПГС намерены провести митинг на центральной площади Клафтмонас. Представители профсоюза «Трудовой центр Афин» устроят демонстрацию на площади Синтагма, сообщил греческий информационный портал «Ин».


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