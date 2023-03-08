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Андрей Воробьев поздравил с 8 марта прославленную летчицу Великой Отечественной войны

12:25 08.03.2023

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Фото Константина Семенца
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Щелково навестил Галину Павловну Брок-Бельцову, которая в этом году отметила 98-летие. На сегодняшний день она единственная, кто остался из своего 125-го женского авиаполка – легендарных «дневных фурий».

«Галина Павловна, очень рад с вами встретиться лично, вы – легенда, наша гордость. Такой активный образ жизни ведете, столько дел делаете для молодежи. Время, конечно, меняется, но главное, чтобы были правильные ценности, – сказал Андрей Воробьёв. – У нас Щелковский округ, Чкаловский – все это связано с полетами. Сейчас к вам ехал, и как раз ребята из кадетского училища им. Покрышкина стоят на остановке. Я думаю, знали бы они, к какой легенде я еду».

22 июня 1941-го Гале Брок было всего 16 лет. Она только перешла в 10 класс, мечтала стать геологом. Но война нарушила все планы. Как большинство ее сверстников, девочка пошла в военкомат и записалась добровольцем на фронт. Галю направили в 1-е Московское Краснознаменное военно-авиационное училище связи, где она отучилась один год на курсах синоптиков-метеорологов. При наборе добровольцев для обучения штурманскому делу, Галя вошла в число девяти девушек и была командирована в город Йошкар-Ола в третий запасной авиационный полк. После чего ее направили на фронт в 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк имени Героя Советского Союза М. Расковой.

За годы войны штурман самолета Пе-2 совершила 36 боевых вылетов. Победу встретила в Литве. Она награждена тремя боевыми орденами: Отечественной войны I и II степени и Красной звезды, медалями, в том числе «За взятие Кёнигсберга», а также Благодарностью от Сталина «За взятие порта и крепости Пиллау».

«Хочется жить так, чтобы твой вклад в страну развивал ее и поднимал, делал еще лучше, чтобы это было востребовано. Поэтому может быть и живу, – сказала легендарная летчица. – О девушках – расковцах на войне трех полков изданы книги кроме России в Америке, Франции, Англии и других странах. Я за то, чтобы мир знал, и мир – знает. Вот и вам, Андрей Юрьевич, книга в подарок, чтобы не забывали о женщинах-авиаторах».

Губернатор предложил Галине Павловне вместе съездить на выпускной к ребятам из фрязинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Она с радостью согласилась.

«Когда было посвящение в кадеты в городском округе Фрязино, меня тоже пригласили. Я чувствую, что идет смена, причем такая, которой нужно гордиться, - поделилась Галина Павловна. – Когда я была на параде, вижу – идут девчонки, мальчишки. Говорю – какие красивые, а Владимир Владимирович Путин говорит – хорошо тренированные. Это так важно. Проходят мимо подтянутые, стройные, манеры, осанка – очень радостно».

Более 50 лет Галина Павловна отдала преподавательской деятельности. После войны она окончила МГУ, стала кандидатом исторических наук. Работала в Челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов, затем в Уральском государственном университете в Екатеринбурге и Московском государственном строительном университете.

У ветерана большая семья. Она воспитала троих детей, которые подарили ей 7 внуков, а те в свою очередь – 13 правнуков. На встрече с губернатором присутствовала дочь Галины Павловны Татьяна с мужем Сергеем.

«Мама всю свою педагогическую и писательскую жизнь посвящает патриотическому воспитанию. Всегда стараемся поддерживать все ее начинания. Особенно это касается книг. Первая книга «В небе фронтовом» вышла в 1962 году, в 1971-м она была переиздана. Всего в России – 10 разных изданий о расковцах», – рассказала Татьяна.

Сейчас Галина Павловна является вице-президентом Союза «Авиатриса», объединяющего женщин летных специальностей страны. Часто выступает с лекциями и докладами, а также рассказывает о героических подвигах советских летчиц и проводит презентации выпущенных книг. Одну из них она подарила президенту РФ Владимиру Путину.

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