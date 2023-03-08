База морской пехоты Великобритании появилась на севере Норвегии
19:10 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
База Кэмп-Вайкинг находится на территории поселка Эвербигд, расположенного в 40 км от авиабазы норвежских ВВС в Бардуфоссе, где базируется вертолетное подразделение британских коммандос, и в 65 км от Тромсё — административного центра и крупнейшего города самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк. Расстояние от базы Кэмп-Вайкинг до норвежско-российской границы превышает 700 км.
«Расположение базы идеально для отражения угроз в регионе и позволяет Соединенному Королевству оперативно отреагировать в случае необходимости встать на защиту северных рубежей НАТО, а также близкого союзника Великобритании — Норвегии», — сказано в документе.
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