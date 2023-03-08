База морской пехоты Великобритании появилась на севере Норвегии

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операционная база коммандос Королевской морской пехоты Великобритании появилась в норвежском заполярье. Как говорится в сообщении, распространенном в среду ВМС Соединенного Королевства, она станет основным центром размещения и подготовки британских сил в Арктике на ближайшие 10 лет.



База Кэмп-Вайкинг находится на территории поселка Эвербигд, расположенного в 40 км от авиабазы норвежских ВВС в Бардуфоссе, где базируется вертолетное подразделение британских коммандос, и в 65 км от Тромсё — административного центра и крупнейшего города самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк. Расстояние от базы Кэмп-Вайкинг до норвежско-российской границы превышает 700 км.



«Расположение базы идеально для отражения угроз в регионе и позволяет Соединенному Королевству оперативно отреагировать в случае необходимости встать на защиту северных рубежей НАТО, а также близкого союзника Великобритании — Норвегии», — сказано в документе.



