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Спецслужба Приднестровья предотвратила покушение на первых лиц республики, подготовленное СБУ

13:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанного Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на первых лиц непризнанной республики, готовившегося по приказу Службы безопасности Украины.

«Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», — информирует пресс-служба МГБ.

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