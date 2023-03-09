В Москве из-за хакерской атаки прозвучала ложная информация о воздушной тревоге — ГУ МЧС

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ложная информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала в четверг в Москве в эфире радиостанций и телеканалов в результате взлома серверов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.