В Москве из-за хакерской атаки прозвучала ложная информация о воздушной тревоге — ГУ МЧС
16:15 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ложная информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала в четверг в Москве в эфире радиостанций и телеканалов в результате взлома серверов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
«На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.
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