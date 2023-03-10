В непризнанном Косово к сербскому населению применяется тактика "мелкого террора" - Вучич

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти непризнанного Косова не хотят нормализации отношений с Сербией и пытаются втянуть ее в конфликт с НАТО. Об этом в пятницу заявил президент республики Александар Вучич, выступая на заседании генерального совета правящей Сербской прогрессивной партии.

«В предстоящий период мы окажемся под дополнительным давлением, они [в Косове] каждый день задерживают и ущемляют сербов, потому что их руководство хочет конфликта. Они хотят втянуть Сербию в конфликт, они хотят, чтобы Сербия была втянута в конфликт с НАТО», — сказал Вучич. «Они не хотят нормализации, они хотят унижения сербов, но я обещаю вам, что этого не случится», — добавил президент.

Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику «мелкого террора» — нападения на дома и медпункты, поджоги, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на сербских женщин с детьми и православных священнослужителей, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням. Как сообщила в середине января премьер-министр республики Ана Брнабич, таких нападений в крае произошло свыше 300 за два года.