В непризнанном Косово к сербскому населению применяется тактика "мелкого террора" - Вучич
22:40 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В предстоящий период мы окажемся под дополнительным давлением, они [в Косове] каждый день задерживают и ущемляют сербов, потому что их руководство хочет конфликта. Они хотят втянуть Сербию в конфликт, они хотят, чтобы Сербия была втянута в конфликт с НАТО», — сказал Вучич. «Они не хотят нормализации, они хотят унижения сербов, но я обещаю вам, что этого не случится», — добавил президент.
Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику «мелкого террора» — нападения на дома и медпункты, поджоги, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на сербских женщин с детьми и православных священнослужителей, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням. Как сообщила в середине января премьер-министр республики Ана Брнабич, таких нападений в крае произошло свыше 300 за два года.
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