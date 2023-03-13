В Москве 14 марта представят финальную экспозицию выставки "Навигатор реновации"

14:30

На выставке «Навигатор реновации» с 14 марта будет обновлена часть экспозиции и представлены выполненные по программе реновации жилищного фонда Москвы проекты. Выставка действует в городском бюджетном учреждении «Мосстройинформ» по адресу 2-я Брестская улица д. 6.

Реализованные в 2022 году реновационные проекты там можно будет увидеть до конца апреля. Выставка «Навигатор реновации» открылась 5 апреля прошлого года экспозицией «Реновация через искусство». Каждый месяц тематическую часть экспозицию меняли и за год удалось продемонстрировать 11 округов Москвы, в которых реализуется программа реновации. «За год выставку посетили более 3 000 человек», - сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

По словам Лёвкина, на примере пяти объектов на выставке представлены дома, возведенные в 2022 году в Новомосковском, Северо-западном, Северном, Южном и Восточном административных округах. Посетители выставки могут увидеть информационные материалы и интерактивные элементы, рассказывающие о программе реновации. В экспозиции также есть информационная стена с ответами на часто задаваемые вопросы по программе. Получить развернутый ответ по тому или иному вопросу горожане могут, просканировав QR-код.