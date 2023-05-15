Минобороны РФ: Заявления о «прорывах обороны» в зоне СВО не соответствуют действительности

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве в четверг.

«Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место „прорывах обороны“ на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в министерстве, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.