Сбер и МГТУ им. Н.Э.Баумана подписали соглашение о развитии сотрудничества

17:28

Фото пресс-службы МГТУ им. Н.Э. Баумана



Сбер и Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанкаи ректор МГТУ

Соглашение направлено на развитие инженерного образования в России и выход российской научно-инженерной школы на новый уровень. Сбер как один из крупнейших в мире финансовых институтов имеет уникальный опыт внедрения инновационных технологий в банковской сфере. МГТУ им. Н.Э. Баумана – ведущий технический университет России с огромным опытом исследований и разработок цифровых технологий.

Предполагается совместная работа по проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в области мехатроники, робототехники, программной инженерии. Отдельным направлением сотрудничества могут стать совместные разработки, направленные на достижение целей устойчивого развития (ESG).

Планируется развитие цифровой и материально-технической инфраструктуры, включая технологическую и методологическую поддержку цифровых продуктов МГТУ им. Н.Э. Баумана, создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования.

Соглашение предусматривает продвижение новых компетенций и профессий, практику в предпринимательской и профессиональной сферах для дальнейшего трудоустройства выпускников вуза. Кроме того, стороны будут работать над созданием и развитием информационно-событийных площадок по профориентации и вовлечению обучающихся в передовые направления развития бизнеса, науки и техники.

Стороны намерены развивать условия для совершенствования обучения и подготовки высококвалифицированных инженерных кадров страны – важного фактора укрепления технологического суверенитета и национальной безопасности государства.

Стратегическое партнерство позволит объединить усилия для развития новых технологических решений и продуктов.

«Бауманский университет – ведущий технический ВУЗ страны и наш давний партнер по многим направлениям сотрудничества. В ближайшее время мы расширим число совместных проектов, усилим работу в сфере научных исследований, а наши инновационные разработки и цифровые технологии перейдут на новый этап развития», – отметил Герман Греф.

«Сотрудничество между Сбером и Бауманским университетом – это возможность объединить наши знания, опыт и ресурсы, чтобы проводить научные исследования, создавать инновационные продукты и сервисы, готовить высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики, – рассказал Михаил Гордин. – Вместе нам предстоит решить амбициозные задачи по обеспечению технологического суверенитета и инженерного превосходства в сфере создания суперкомпьютерных систем, облачных вычислений и искусственного интеллекта. Наша совместная деятельность позволит внести значимый вклад в развитие общества и улучшить качество жизни людей».