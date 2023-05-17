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НОВОСТИ

Комплекс ЗРК Patriot получил повреждения в результате удара РФ — CNN

21:20 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставленный Украине комплекс ЗРК Patriot («Пэтриот») американского производства получил повреждения в результате российского удара, США проводят оценку повреждений. Об этом сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в американской администрации.

Си-эн-эн утверждает, что Patriot якобы не уничтожен полностью, а только поврежден. По результатам изучения повреждений будет принято решение, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение в США.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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