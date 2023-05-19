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НОВОСТИ

G7 намерена продолжать поставки оружия Украине в случае завершения конфликта — заявление

13:32 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) на саммите в Хиросиме обещали продолжать поставки оружия Украине в случае завершения военного конфликта. Об этом говорится в принятом в пятницу заявлении лидеров «семерки» по Украине.

«В контексте жизнеспособного послевоенного мирного устройства мы остаемся готовы достичь соглашений с Украиной и с другими заинтересованными странами и институтами по поддержанию безопасности и другим обязательствам, которые обеспечат способность Украины защищать себя, свое свободное демократическое будущее и сдерживать будущие российские агрессии», — говорится в документе. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле страны альянса примут многолетнюю программу военных поставок Украине, направленную на «ее полное перевооружение по западному образцу», которая «обеспечит способность Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию в будущем».

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