Международная конференция Startup Village 2023 начала работу
18:03 24.05.2023
|Фото предоставлено пресс-службой Startup Village
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев в своем приветственном слове отметил, что «Сколково» помогает реализовывать амбициозные инновационные проекты – от идеи до внедрения в жизнь.
Несмотря на изменившийся контекст международных отношений, в Startup Village 2023 участвуют более 120 представителей зарубежных организаций – корпораций, стартапов, акселераторов и инновационных агентств, профильных министерств, организаций содействия торговли и посольств. На площадку приехали гости из Анголы, Аргентины, Армении, Бахрейна, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Китая, Киргизии, Кубы, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Перу, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана и других стран. Планируются подписания меморандумов о взаимопонимании с Бразилией, Филиппинами и ЮАР.
В рамках деловой программы выступят более 300 российских и зарубежных спикеров из технологических компаний, государственных структур и институтов развития. В частности, представители «Северстали», «Мосэнерго», «Яндекса» обсудят пути развития промышленных технологий. Эксперт центра по управлению талантами «Сколково» расскажет, какие возможности Фонд открывает для технологических проектов и компаний. Спикеры АФК «Система» и Минпромторга РФ проведут дискуссию о технологиях, которые помогут продлить активную жизнь людей в старости. 24 и 25 мая состоятся дискуссии о пище, которую мы будем есть завтра, роли искусственного интеллекта в жизни людей, особенностях его правового регулирования и многом другом.
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