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НОВОСТИ

Международная конференция Startup Village 2023 начала работу

18:03 24.05.2023

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Фото предоставлено пресс-службой Startup Village
В «Сколково» открылась XI технологическая конференция Startup Village “Время инноваций 2023”. Участников из 32 стран – ученых, экспертов, предпринимателей и представителей власти – в течение двух дней ждет более 200 мероприятий на 10 деловых площадках, более 100 стартапов представят проекты на выставке Startup Bazaar. 

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев в своем приветственном слове отметил, что «Сколково» помогает реализовывать амбициозные инновационные проекты – от идеи до внедрения в жизнь.

Несмотря на изменившийся контекст международных отношений, в Startup Village 2023 участвуют более 120 представителей зарубежных организаций – корпораций, стартапов, акселераторов и инновационных агентств, профильных министерств, организаций содействия торговли и посольств. На площадку приехали гости из Анголы, Аргентины, Армении, Бахрейна, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Китая, Киргизии, Кубы, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Перу, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана и других стран. Планируются подписания меморандумов о взаимопонимании с Бразилией, Филиппинами и ЮАР.

В рамках деловой программы выступят более 300 российских и зарубежных спикеров из технологических компаний, государственных структур и институтов развития. В частности, представители «Северстали», «Мосэнерго», «Яндекса» обсудят пути развития промышленных технологий. Эксперт центра по управлению талантами «Сколково» расскажет, какие возможности Фонд открывает для технологических проектов и компаний. Спикеры АФК «Система» и Минпромторга РФ проведут дискуссию о технологиях, которые помогут продлить активную жизнь людей в старости. 24 и 25 мая состоятся дискуссии о пище, которую мы будем есть завтра, роли искусственного интеллекта в жизни людей, особенностях его правового регулирования и многом другом.


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