Переговоры с Украиной невозможны, пока у власти режим Зеленского — Медведев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любой конфликт заканчивается переговорами, но до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим во главе с Владимиром Зеленским, никакие переговоры невозможны. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — заявил Медведев, отметив, что рано или поздно договариваться придется. «Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — сказал зампред Совбеза.