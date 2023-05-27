Система ПВО сбила украинскую ракету над Мариуполем

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Мариуполе сбили в субботу ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

«Сегодня в Мариуполе система противовоздушной обороны сбила ракету», — сказал собеседник агентства.

Накануне ВСУ выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты, предположительно, Storm Shadow («Сторм шэдоу»). Пострадавших и разрушений городской инфраструктуры не зафиксировано.