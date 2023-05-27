Система ПВО сбила украинскую ракету над Мариуполем
19:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Мариуполе сбили в субботу ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.
«Сегодня в Мариуполе система противовоздушной обороны сбила ракету», — сказал собеседник агентства.
Накануне ВСУ выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты, предположительно, Storm Shadow («Сторм шэдоу»). Пострадавших и разрушений городской инфраструктуры не зафиксировано.
НОВОСТИ
- 18:30 27.05.2023
- Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
- 18:00 27.05.2023
- Два крупных предприятия попали под обстрел в Белгородской области, одно из них горит
- 17:30 27.05.2023
- Путин учредил в России орден Гагарина, он будет присуждаться за успехи в космической сфере
- 17:00 27.05.2023
- Власти Молдавии запрещают российские СМИ и поддерживают проукраинские — МИД РФ
- 16:00 27.05.2023
- НАТО не выполнила свои обязательства во время обострения в Косове — Совбез Сербии
- 15:00 27.05.2023
- Беспилотник упал в Тверской области, пострадавших нет
- 14:00 27.05.2023
- Наказан опасавшийся за сохранность "Троицы" Рублева священнослужитель
- 13:00 27.05.2023
- Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО Грозного
- 12:30 27.05.2023
- В Минобороны Армении заявили, что азербайджанцы похитили двух армянских военных
- 12:00 27.05.2023
- Украина готова начать контрнаступление хоть завтра — секретарь Совбеза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать