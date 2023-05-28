В Турции стартовал второй тур голосования на выборах президента страны

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходит спокойно, без происшествий, сообщил журналистам глава Минюста страны Бекир Боздаг.

«По имеющейся сейчас у нас информации, негативных моментов после начала голосования не поступило. Надеюсь на высокую явку», — сказал Боздаг в городе Шанлыурфа, где принял участие в голосовании. Трансляцию вел телеканал ТРТ.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в воскресенье в 08:00 местного времени (совпадает с мск). Участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.