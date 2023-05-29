Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы при военном положении
13:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Документ опубликован в понедельник.
Ранее законодательство устанавливало, что на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления не проводятся. Новые нормы уточняют, что указанное ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ. В подобной ситуации выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.
Новости
- 13:32 29.05.2023
- ЦАР заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы - посол
- 13:20 29.05.2023
- G7 готовит гарантии безопасности для Киева в случае урегулирования конфликта — СМИ
- 13:05 29.05.2023
- Президент Польши подписал закон о создании госкомиссии по «российскому влиянию»
- 12:32 29.05.2023
- Добровольные дружины в Курской области перешли на круглосуточное дежурство в приграничье
- 12:20 29.05.2023
- Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
- 12:05 29.05.2023
- Ереван и Баку не подпишут соглашение о мире 1 июня в Кишиневе — Пашинян
- 12:00 29.05.2023
- Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство
- 11:32 29.05.2023
- В Киеве ночью прогремели десятки взрывов — очевидцы
- 11:20 29.05.2023
- Пашинян заявил, что не удовлетворен результатами переговоров с РФ о Лачинском коридоре
- 11:05 29.05.2023
- Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать