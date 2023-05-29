Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы при военном положении

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Документ опубликован в понедельник.

Ранее законодательство устанавливало, что на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления не проводятся. Новые нормы уточняют, что указанное ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ. В подобной ситуации выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.