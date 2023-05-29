Информация о том, что слова Грэма вырваны из контекста, — нелепые оправдания — МИД РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация агентства Рейтер о том, что высказывания американского сенатора Линдси Грэма в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским могли быть вырваны из контекста, является нелепыми и позорными оправданиями. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

«Оказывается», сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее. Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств, что называется, «включат дурака». Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм — порождение нейросетей и его не существует?» — отметили в дипведомстве. Там подчеркнули, что данная «попытка оправдаться обречена на провал». «Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно», — добавили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее на встрече с Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине — это «лучшая из инвестиций» Вашингтона.