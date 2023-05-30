Несколько зданий получили повреждения в результате атаки БПЛА на Москву — Собянин

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько зданий в Москве получили повреждения в результате утренней атаки беспилотников, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий», — говорится в сообщении.