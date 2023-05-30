Врачам будет запрещено делать операции по смене пола, кроме лечения аномалий — проект

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о запрете смены пола в документах запрещает медработникам проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, за исключением случаев лечения аномалий у детей. Текст инициативы есть в распоряжении ТАСС.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дополняется положением, согласно которому «медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков».

Вмешательства для лечения аномалий допускаются «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Законопроект о запрете смены пола предполагает в том числе запрет для органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

Поправки вносятся в закон «Об актах гражданского состояния». Сегодня нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.