ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих и более 400 танков — Шойгу
14:12 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за последний месяц свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов», — сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.
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