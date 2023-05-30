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НОВОСТИ

Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейскими

15:32 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла закон, согласно которому совершение преступления сотрудником органов внутренних дел больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством.

Авторами инициативы стали депутаты от думской фракции КПРФ. Изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Из нее исключают положение, признающее отягчающим обстоятельством «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел».

По мнению разработчиков, введение предлагаемого изменения «по устранению дискриминационного пункта позволит восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России».

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